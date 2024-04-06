إصابة 3 مواطنين فى انفجار أنبوبة بوتاجاز بمنزل بكفر الشيخ

انفجرت أنبوبة بوتاجاز في منزل بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ، أسفر عن إصابة 3 مواطنين بإصابات متنوعة، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

البداية بتلقى مدير أمن كفر الشيخ، ومدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز داخل أحد المنازل التابعة لدائرة المركز، أسفر عنها إصابة 3 مواطنين جرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.