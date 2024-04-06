السيطرة على حريق داخل مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، في السيطرة على حريق نشب داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، والتهم أجزاء من الطابق الثامن في المبنى المكون من 11 طابقا.

كان قد ورد إلى مدير أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد باندلاع حريق بمستشفى التأمين الصحي، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

قامت الحماية المدنية بفرض كردون حول الحريق لمنع انتقال النيران لغرف المرضى وتصاعدت الأدخنة من داخل الطابق الثامن، وجار عمليات التبريد والسيطرة على النيران، ومن ناحية أخري حرر محضرا بالواقعة وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق وجار تحرير محضر وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق.