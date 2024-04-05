الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المعمل الجنائي يُعاين موقع حريق نشب داخل منزل بملوي

حريق
حريق

انتقل فريق المعمل الجنائي إلى موقع حريق نشب بإحدى الوحدات السكنية بمركز ملوي بمحافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن نشوب حريق بإحدى الوحدات السكنية بمركز ملوي، دون وقوع أي إصابات، وتم الدفع بسيارتين للحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الشرطة وسيارات الاسعاف على الفور إلى مكان الحريق، وتبين أن الحريق نشب بإحدى الوحدات السكنية الكائنة بشارع المستشار بحري المدينة في الدور الأول علوي دون وقوع خسائر بشرية، وحصرت الخسائر في الممتلكات.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

المعمل الجنائي الوحدات السكنية مركز ملوي محافظة المنيا قوات الحماية المدنية الأجهزة الأمنية

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