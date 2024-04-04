الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إخماد حريق شب داخل فرن فى فيصل بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على حريق اشتعل داخل فرن بمنطقة الطوابق في فيصل غرب محافظة الجيزة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق في فرن عيش بمنطقة الطوابق في فيصل، وعلى الفور، وجَّه اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص، تبيَّن من التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اندلاع حريق في فرن عيش بمنطقة الطوابق وجرى السيطرة على الحريق بدون إصابات أو خسائر بشرية.

تحرّر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية داخل فرن منطقة الطوابق فيصل حريق

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