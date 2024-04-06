أمين "الجامعات الإسلامية" يثمن تأكيد الرئيس السيسي على دعم الفلسطينيين

قال الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور أسامة الشريف إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لحفظة القرآن من مصر والدول الإسلامية إنما يعكس حرصه وحرص الدولة المصرية على دعم ومساندة حفظة كتاب الله من أهل القرآن الكريم.

وأشاد الشريف - في بيان اليوم /السبت/ - بالموقف الإنساني النبيل للرئيس الذي اهتم بتكريم الأطفال والنشء من ذوي الهمم من المكرمين من حفظة كتاب الله وذلك في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر.

جهود مصر الحثيثة لوقف إطلاق النار

كما أشاد بالكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي وأكد فيها موقف مصر الثابت والحاسم إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة، وجهود مصر الحثيثة لوقف إطلاق النار واستمرار وصول المساعدات الطبية والغذائية للفلسطينيين المحاصرين فضلا عن حتمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الدكتور الشريف أن وزارة الأوقاف تشهد طفرة في مختلف مجالات العمل الدعوي يقودها باقتدار الدكتور محمد مختار جمعة، الذي يبذل جهودا متواصلة لتجديد الخطاب الديني ورعاية ودعم وتأهيل الدعاة والأئمة والواعظات.

وأعرب الأمين العام للرابطة عن تقديره لجهود وزير الأوقاف في مجال خدمة الدعوة الإسلامية وتقدر تعاونه ودعمه الدائم لأنشطة الرابطة.