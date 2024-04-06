بطل السلام.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بفوزه بجائزة برلمان دول البحر المتوسط 2024

هنأ وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه بالإجماع بجائزة برلمان دول البحر الأبيض المتوسط لعام ٢٠٢٤ بعنوان "بطل السلام"، مؤكدًا أن أكثر الناس قوة وشجاعة هم القادرون على صنع سلام حقيقي، فالسلام الحقيقي هو الذي له قوة رشيدة تحميه.

كما هنأ وزير الأوقاف، الرئيس السيسي بتوليه ولاية جديدة مستحقة عن جدارة، قائلًا: قاد الشعب المصري فيها كلمته بما لم يقله من قبل، سائلًا الله العلي العظيم أن يجعلها ولاية خير وبركة على مصر وعلى أهلها أجمعين، وأن يجزيك خير الجزاء عما قدمته وتقدمه لخدمة دينك ووطنك، الذي شهدت فيه عمارة بيوت الله عز وجل في عهد سيادتكم نهضة غير مسبوقة".

بشرى سارة

ووجّه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مفادها: "أبشر سيادة الرئيس فإننا نستقبل جمهوريتك الجديدة بافتتاح ما يزيد على 11 ألفًا و900 مسجد إنشاء وتطويرًا في عهدكم الميمون".

وأضاف جمعة، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت: "أيضًا ما يزيد على 150 ألف مسجد هُيأت بفضل الله وحسن توجيهاتكم للراكعين والساجدين، عادة وتلاوة وصلاة على الحبيب، صلى الله عليه وسلم، يذكر فيها اسم الله آناء الليل وأطراف النهار".