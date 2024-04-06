المشدد 7 سنوات لسائق قتل طفلا بـ"ترامادول" في عصير بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "م.م.س" بالسجن المشدد 7 سنوات، عما أسند إليه الزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت باحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه في قتل المجني عليه الطفل "م.م.ع".

المشدد 7 سنوات لسائق وضع الترامادول داخل عصير لطفل أودت بحياته فى الإسكندرية

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1832 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة محربك يفيد بوفاة الطفل المجني عليه بسبب تعاطيه مواد مخدرة من قبل المتهم بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قتل المتهم "م.م.س" سائق، المجني عليه الطفل "م.م.ع" الذي لم يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية، وكان ذلك بغير سبق إصرار أو ترصد بأن تصادف تواجد المجني عليه بالقرب من سكن المتهم الذي كان محرزا أقراص مخدرة كونه من معتادي تعاطي المخدرات، وعند تصادف المجني عليه للعب أسفل مسكنه، قام المتهم بوضع اقراص مخدرة الترامادول داخل عصير المانجو واعطائها للمجني عليه لشرابها مؤهما إياه بإدخال السرور الي قلبة، وعقب عودة المجني عليه لمسكنه ظهرت عليه علامات الإعياء بارتفاع في درجة الحرارة الي المستشفي لعلاجه، وتم حجز المجني عليه بالعناية المركزة حتي وافته المنية متأثرا بأعراض المخدر، وتحرر محضر بالواقعة.