السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"كواها بالنار".. أب يعذب طفلته انتقاما من زوجته في الجيزة

تعذيب طفلة
تعذيب طفلة

شهدت منطقة أوسيم بالجيزة واقعة مأساوية عقب تعذيب طفلتهما الصغيرة التي لا تتجاوز عمرها الثلاث سنوات على يد والدها وزوجته انتقاماً من والدتها.

تلقي البلاغ 

تلقى المقدم مصطفى كمال، رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه طليقها وزوجته بتعذيب ابنتها خلال فترة قضائها الأيام مع والدها، بسبب خلافات حول حضانتها حيث فوجئت بعودة الطفلة اليها وجسمها ملئ بالحروق والكدمات، بعد تنفيذ الإجراءات القانونية واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان المركز.

 

تفاصيل القبض على والد الطفلة 

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل وزوجته بتهمة التعدي بالضرب والتعذيب بالكي على طفلته البالغة من العمر 3 سنوات، التي تُدعى "مكة" نتيجة لخلافات الحضانة بين الطرفين في منطقة أوسيم شمال المحافظة.

كانت تتبول على نفسها 

 

وخلال التحقيقات اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة نتيجة لتبول الطفلة بشكل لا إرادي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة، وتم تسليم التحقيقات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

والدة الطفلة تتهم زوجها بالتعذيب “كان بيهددني بيها” 

واتهمت والدة الطفلة الطرفين بشكل مباشر أمام رجال المباحث بأنهم كانوا عازمين على تعذيب طفلتها، لأن والد الطفلة قام بتهديدها بهذا منذ أيام على إثر خلافات بينهم بسبب حضانة الطفلة. لكنها لم تصدق أن هناك أبًا يقوم بتلك الأفعال تجاه طفلته الوحيدة.

تعذيب طفلة منطقة أوسيم بالجيزة تعذيب طفله صغيره والدها و زوجته رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم

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