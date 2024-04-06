ارتفاع حصيلة العدوان على غزة لـ33137 شهيدًا و75815 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 33137 شهيدا و75815 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ183 على قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الصحة أن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و65 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار البيان إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الاحتلال يواصل تدمير غزة

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ183 لـ الحرب على غزة، والـ27 من شهر رمضان المبارك، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في غزة، حيث استمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

ووفقًا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فإن جيش الاحتلال واصل استهداف منازل المواطنين وتجمعات النازحين بمناطق متفرقة من القطاع، ما أدى لسقوط شهداء وجرحى، بينما خاضت المقاومة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في خان يونس في غزة، وأوقعت فيها إصابات محققة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 54 شهيدًا و82 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان منذ 7 من أكتوبر إلى 33 ألفًا و91 شهيدًا، و75 ألفًا و750 مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى فقدان الآلاف تحت الأنقاض.

وشن قصف مدفعي كثيف على المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة غزة وحي الزيتون جنوبي شرقي المدينة، وحي الصبرة وسطها، وحيي تل الهوا والشيخ عجلين جنوب غربي المدينة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة قرابة 10 آخرين، نقلوا إلى مستشفى المعمداني في المدينة.