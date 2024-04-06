السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس عاطل وزوجته لاتهامهما بتعذيب طفلته فى أوسيم

حبس
حبس

أمرت نيابة شمال الجيزة بـ حبس عاطل وزوجته بتهمة التعدي بالضرب على طفلته البالغة من العمر 3 سنوات، في أوسيم.

وتباشر نيابة شمال الجيزة التحقيق مع عاطل وزوجته بتهمة التعدي بالضرب على طفلته البالغة من العمر 3 سنوات، خلال فترة قضائها الأيام مع والدها، بسبب خلافات حول حضانتها في أوسيم.

وتلقى مركز شرطة أوسيم بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه طليقها وزوجته بتعذيب ابنتها خلال فترة قضائها الأيام مع والدها، بسبب خلافات حول حضانتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان المركز.

نيابة شمال الجيزة حبس عاطل التعدي بالضرب اوسيم عاطل وزوجته خلافات حول حضانتها

مواد متعلقة

حبس المتهم بقتل شقيقته بعد فشله فى اغتصابها بالمطرية

حبس متهمين بعد ضبط ورشة لدمغ الذهب شمال أسوان

حبس صيدلى لحيازته عقاقير طبية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بالقاهرة

حبس المتهمين بالاتجار فى الحشيش بعين شمس

حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى الحشيش بمدينة نصر

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

حنفى جبالى وأحمد موسى ونشأت الديهى يشاركون فى جنازة فتحى سرور (صور)

مات صائمًا.. تجديد حبس 6 متهمين بقتل شاب يوزع تمور فى رمضان بحلوان

الرقابة الإدارية تضبط مديرا عاما بـ"الزراعة" بتهمة تلقي رشوة مالية

"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول طقس أيام عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

ورطة كبرى لإسرائيل فى غزة.. فشل تحقيق الأهداف وغضب متزايد للحلفاء

اليوم الـ183 للعدوان على غزة.. الاحتلال يرتكب 5 مجازر جديدة

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية