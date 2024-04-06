حبس عاطل وزوجته لاتهامهما بتعذيب طفلته فى أوسيم

أمرت نيابة شمال الجيزة بـ حبس عاطل وزوجته بتهمة التعدي بالضرب على طفلته البالغة من العمر 3 سنوات، في أوسيم.

وتباشر نيابة شمال الجيزة التحقيق مع عاطل وزوجته بتهمة التعدي بالضرب على طفلته البالغة من العمر 3 سنوات، خلال فترة قضائها الأيام مع والدها، بسبب خلافات حول حضانتها في أوسيم.

وتلقى مركز شرطة أوسيم بلاغًا من ربة منزل تتهم فيه طليقها وزوجته بتعذيب ابنتها خلال فترة قضائها الأيام مع والدها، بسبب خلافات حول حضانتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان المركز.