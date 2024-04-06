مصر تبدأ تنفيذ أكبر مدينة لمعالجة المخلفات بالشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة 1228 فدانًا

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم وضع حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، مشيرة الى أن مشروع المدينة قائم على التعامل مع جميع أنواع المخلفات سواء القمامة أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الطبية والمخلفات الخطرة، ومساحته البالغة ١٢٢٨ فدانًا سيوجد به مصانع مختلفة في عملية التدوير، كما نعمل على تحقيق هذا الإنجاز لاستيعاب كمية المخلفات لكل من محافظة القاهرة والقليوبية والتي تتعدى نسبة الـ٢٠٪ من كامل كمية المخلفات في جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن البنك الدولى يدعم المدينه بـ١٤ مليون دولار كمشروع متكامل للحد من تلوث الهواء والتصدي لآثار تغير المناخ.

كما تم العمل على دمج القطاع غير الرسمي في مجال المخلفات ضمن منظومة العمل الرسمي من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، وبناءً عليه تم صدور قرار من وزير القوى العاملة بمسميات وظيفية جديدة، وتنفيذ تدريب للعمالة لحصولهم على المسمى الوظيفى الجديد فى بطاقة الرقم القومى لتأهيلهم للاندماج فى الشركات العاملة فى مجال المخلفات بطريقة رسمية وأيضًا توفير حماية اجتماعية لهم، كما تم دعم (549 ) شركات وجمعيات أهلية ضمن تنفيذ برنامج لدعم شركات القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي لدمجهم في منظومة المخلفات الجديدة لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، كما تم إصدار التراخيص والموافقات إلكترونيًا لعدد (690) شركة للعمل فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم استكمال المرحلة الأولى والثانية من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات باستثمارات 900 مليون جنيه بدعم من شركاء التنمية تخصص للبنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات فى المحافظات الأربع، هذا إلى جانب استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه من المكون المحلى للبرنامج كمساهمة من الحكومة المصرية وتتمثل فى إعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد (5) مصانع لمعالجة المخلفات (المحلة الكبرى – دفرة – بيلا – سيدى سالم – نجع حمادى) بعدد (3) محافظات كفر الشيخ والغربية وقنا، وذلك بدعمهم بعدد (4) مناخل وعدد (8) فواصل هوائية وعدد (1) خط سماد ناعم وماكينة تفتيح أكياس لمصنع معالجة المخلفات بنجع حمادي، وإنشاء 7 محطات انتقالية وسيطة بمحافظات البرنامج (اسيوط – قنا – الغربية ) تهدف الى خفض تكلفة نقل مخلفات البلدية الصلبة من المراكز والقرى المجاورة الى مواقع المعالجة والتدوير. والانتهاء من طرح 6 مناقصات لمشروعات البنية التحتية بمحافظات البرنامج (قنا والغربية واسيوط وكفر الشيخ)، كما تم الاتفاق علي الدعم المالي من شركاء التنمية للمرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، حيث تم الحصول علي منحة مكملة (مساهمة مالية) بمقدار 20 مليون يورو من بنك التعمير الألماني تخصص للبنية التحتية لمحافظات البرنامج الى جانب 6 ملايين يورو من وكالة التعاون الدولى الألمانى GIZ.

وأضافت د. ياسمين فؤاد إلى أنه تم ارتفاع نسبة الجمع والنقل فى مجال المخلفات من 60% ليصل إلى 76%، ونسب التدوير من 10% ليصل إلى 29%، والدفن الصحي/ المحكوم من 4% إلى 30%، مشيرة الى انه تم العمل على جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات فى عدد من المجالات وتشمل إنتاج الوقود البديل لمصانع الإسمنت والطاقة الكهربائية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والديزل الحيوي من المخلفات البلدية الصلبة، وأيضًا إنتاج الطاقة الكهربائية والجرافين من غاز الميثان الناتج من مدافن المخلفات البلدية الصلبة، وإنتاج الطاقة الكهربائية والوقود البديل لمصانع الإسمنت من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك إنتاج الأعلاف والأخشاب من المخلفات الزراعية، وإيضًا استخدام المخلفات الزراعية كوقود بديل لمصانع الأسمنت، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف من مخلفات المجازر، وإنتاج الغاز الحيوي من روث الماشية،

وإنتاج وقود الطائرات المستدام والديزل الحيوي من زيوت الطعام المستعملة، وإنتاج المنتجات الأسمنتية من مخلفات البناء والهدم، وكذلك معالجة المخلفات الطبية، تدوير المخلفات الإلكترونية، وتدوير الإطارات.

وأكدت وزيرة البيئة، اتخاذ العديد من الإجراءات لدعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة والرقابة على أعمال أنشاء البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وتوفير الاستشاريين القائمين على الأشراف على هذه الأعمال، ومتابعة أغلاق المقلب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية والانتهاء من دراسات الأغلاق الآمن لخلية دفن المخلفات الخطرة بمركز الناصرية بالإسكندرية ومقلب الطوب الرملي بمدينة نصر ومتابعة تطهير مقلب الوفاء والأملمن سائل الرشيح ومعالجته، بالإضافة إلى متابعة عقود تشغيل المنظومة، والتفتيش على المنشآت من خلال إدارات المخلفات بفروع جهاز شئون البيئة بالمحافظات.

الانتهاء من خطة تنفيذ الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، موضحة انه تم الانتهاء من خطة تنفيذ الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وإصدار مواصفة الأكياس الجديدة والأكياس القابلة للتحلل الحيوي، كما تم التمهيد لإعداد قرار رئيس مجلس الوزراء لإقرار مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى انه تم خلال الفترة الماضية ايضا إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وتحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيًا 2030 مرتين، كما تم أيضًا البدء في تنفيذ "مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى" بتمويل قدره (200 مليون دولار) بهدف تحديث نظام رصد جودة الهواء، وإغلاق وإعادة تأهيل مدفن أبوزعبل، علاوة على دعم تجربة النقل الكهربائي في القطاع العام والبنية التحتية له، بالإضافة إلى توفير منحة بقيمة (٩ ملايين دولار) من مرفق البيئة العالمية GEF لدعم مكون الرعاية الصحية.

إطلاق وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة اتخذت خطوة مهمة على طريق تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وقامت بإطلاق وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي خلال الربع الأول من عام 2023، وافتتاح النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية، والذي تم خلاله إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعرض بعض الفرص الاستثمارية في البيئة والمناخ في مصر في مجالات منها الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والسياحة البيئية، والاقتصاد حيوي، بالإضافة إلى ما يزيد علي عدد (40) فرصة استثمارية مبدئية في المجالات المستهدفة.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه في مجال الحد من تلوث الهواء وتحسين نوعية الهواء اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات والتدابير ومنها، حيث تم إنشاء 121 محطة رصد لنوعية الهواء المحيط على مستوى الجمهورية، كما وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية إلى (95) منشأة بعدد (487) نقطة رصد، وذلك بهدف خفض التلوث بالجسيمات الصلبة 50% بنهاية عام 2030، كما تمت زيادة عدد محطات رصد مستويات الضوضاء إلى 43 محطة رصد، كما تم الانتهاء من تركيب والإنتاج الفعلي لعدد 254 نموذجًا مطورًا لإنتاج الفحم النباتي، بديلًا عن مكامير انتاج الفحم النباتي التقليدية، بالإضافة إلى عدد (14) مصنعًا لإنتاج الفحم النباتي المضغوط.

زراعة 1.450 مليون شجرة

كما قامت وزارة البيئة بالمشاركة فى المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، حيث تسهم وزارة البيئة بعدد 13 مليون شجرة تتم زراعتها خلال 7 سنوات (مدة تنفيذ المبادرة )، حيث تم الانتهاء من زراعة 1.450 مليون شجرة خلال السنه الأولى من المبادرة، ومن المخطط زراعه 1.5 مليون شجرة خلال هذا العام.