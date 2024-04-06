رئيس الحزب العربى الناصرى ناعيًا فتحى سرور: صاحب رحلة عطاء

نعي الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربى الناصرى، وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور، أستاذ القانون الجنائي، المحامى بالنقض والإدارية العليا، رئيس مجلس الشعب الأسبق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويغفر له، ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه وأفراد عائلته الصبر والسلوان.

وقال أبوالعلا إن الدكتور أحمد فتحي سرور رحل بعد رحلة من العطاء فى العمل القضائي والقانونى والدبلوماسى والتنفيذى والبرلمانى والمهنى.

رئيس النواب ينعي فتحي سرور

ونعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه واسم أعضاء مجلس النواب ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق.

وقال رئيس مجلس النواب: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، أحد أبرز رموز القانون، الذى لقي وجه ربه الكريم بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني.

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: لقد كان الفقيد الراحل مثالًا يُحتذى به في خدمة وطنه وتفانيه في عمله، وكان نموذجًا متميزًا في مختلف المواقع التي شغلها طيلة حياته، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.