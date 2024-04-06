موعد ومكان جنازة أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

توفي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.

موعد ومكان جنازة أحمد فتحي سرور

وأعلن الدكتور طارق سرور، نجله، على صفحته على فيسبوك، عن مكان وموعد الجنازة قائلا: "الجنازة اليوم السبت بعد صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس".

رحيل أحمد فتحي سرور

وأضاف: "اليوم ليلة السابع والعشرين من رمضان استرد الله وديعته. رحل رمز من رموز القانون، بتاريخ قضائي وقانوني ودبلوماسي وتنفيذي وبرلماني ومهني مشرف داخليا ودوليا.. رحل صاحب قلب طيب، ظل طيلة حياته في خدمة أبناء وطنه خاصة البسطاء".

وتابع: "وداعًا أبي الأب الحنون والمعلم والقدوة الحسنة بعد حياة حافلة من العطاء العلمي والاجتماعي.. اللهم في هذه الليلة المباركة اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، وقِهِ فِتْنَةَ القبر وعذاب النار.. اللهم اجعل أعماله فى ميزان حسناته اللهمّ إنّه كان لكتابك تاليًا وسامعًا.. لين القلب، متسامحًا.. اللهم عوضه عن كل ألم أصابه بـجنة عرضها السموات والأرض. اللهم برحمتك اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد".