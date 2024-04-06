تحسبا لرد إيرانى على هجوم القنصلية.. أمريكا فى حالة تأهب قصوى

قال مسؤول أمريكي أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم إيراني محتمل يستهدف أصولا إسرائيلية أو أمريكية في المنطقة ردا على قصف إسرائيلي أسفر عن مقتل قائد عسكري إيراني في سوريا.

وأفاد المسؤول في تأكيد تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "نحن بالتأكيد في حالة يقظة عالية".

وبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن التهديد الذي تمثله إيران في اتصال هاتفي الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر مسؤول كبير في إدارة بايدن "إن فرقنا على اتصال منتظم ومستمر منذ ذلك الحين. والولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشكل كامل في مواجهة التهديدات من إيران".

وتوعدت إيران مجددا يوم الجمعة بمعاقبة إسرائيل خلال جنازة سبعة ضباط لقوا حتفهم في غارة جوية على مجمع السفارة الإيرانية في سوريا يشتبه في أن إسرائيل شنتها هذا الأسبوع.



ومن بين القتلى في الهجوم الذي وقع يوم الإثنين على مجمع السفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق محمد رضا زاهدي القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني، والقائد العام للحرس الثوري الإيراني الميجر جنرال حسين سلامي قال للحشد المتجمع في طهران "لن تمر أعمال العدو (الإسرائيلي) ضد الجمهورية الإيرانية دون رد... رجالنا الشجعان سيعاقبون الكيان الصهيوني".