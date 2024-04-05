الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إمام عاشور يكشف هل مازال زملكاوي؟

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف إمام عاشور لاعب الأهلي، عن حقيقة انتمائه حتى الآن لنادي الزمالك الذي رحل عنه منذ عامين للاحتراف ثم عاد للأحمر.

وقال إمام عبر حواره بقناة “الحياة”: “ ألعب الآن في النادي الأهلي لماذا أشغل بالي بالزمالك”.

وأضاف: “انتمائي للأهلي، أي حاجه ممكن أتخيلها وارد تتحقق في النادي الأهلي، الناس بتحبني جدًا”.

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة إمام

أدى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جلسة علاج طبيعي في “الجيم”، ضمن البرنامج الذي يخضع له للعلاج من إصابته في الكتف.‏

وبدأ اللاعب فقرات العلاج الطبيعي، بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني، عقب الجراحة الناجحة التي أجراها في الكتف خلال الأيام الماضية.‏

وحرص الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، على عقد جلسة مع عاشور للاطمئنان على حالته، ومتابعة الفقرات التي من المقرر أن يؤديها في برنامجه ‏العلاجي.‏

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

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