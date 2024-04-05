مفاتيح فوز الأهلي أمام سيمبا التنزاني الليلة

يدخل الفريق الأول بالنادي الأهلي مباراة سيمبا التنزاني اليوم الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وهو يعاني نقص شديد الصفوف حيث يغيب عن مباراة الليلة 11 لاعباً.

حيث يفقد حارس المرمى محمد الشناوى وإمام عاشور وأليو ديانج وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد للإصابة وعمر كمال عبدالواحد ومحمود الزنفلى لعدم القيد الإفريقى ووسام أبوعلي لعدم الجاهزية الفنية وكريم فؤاد وخالد عبدالفتاح ومحمد الضاوي كريستو لرؤية فنية.

ويكفى المارد الأحمر الفوز أو التعادل بأى نتيجة لضمان التأهل إلى الدور قبل النهائى وينتظر الفائز من مازيمبي وبيترو أتلتيكو الأنجولي.

ورغم الظروف الفنية إلا أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني استقر علي تعديل وحيد في تشكيل الفريق بمنح محمود كهربا بداية المباراة علي حساب الفرنسي أنتوني موديست وهو الخلاف الذى سيبدأ به المباراة عن مواجهة الذهاب، حيث سيكون: مصطفى شوبير فى حراسة المرمى وأمامه محمد هانى ورامى ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلى معلول ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وحسين الشحات وبيرسى تاو وفي الهجوم محمود كهربا.

كولر يحذر من التراخي أمام سيبما لهذا السبب

ويعتمد كولر خلال مواجهة سيمبا علي بعض مفاتيح اللعب مثل المغربي رضا سليم وأيضا محمد أفشة و طاهر محمد طاهر كأحد البدائل خلال المباراة خاصة أن المعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز في لقاء الذهاب بدار السلام.

حذر السويسرى مارسيل كولر لاعبي الفريق من التراخى بسبب الفوز فى مواجهة الذهاب مشيراً إلى أن مباريات الكرة ليس لها منطق سوى التركيز والجهد داخل الملعب.

وأكد المدير الفني للأهلي خلال جلسته مع اللاعبين أن الفوز فى مواجهة الذهاب لا يعنى ضمان التأهل إلى نصف نهائى البطولة، وعرض فى أكثر من محاضرة طريقة لعب المنافس خارج أرضه، محذرا من سرعاتهم فى التحولات من الدفاع إلى الهجوم.