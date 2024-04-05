التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

يخوض فريق الأهلي مواجهة مرتقبة عندما يلتقي ضيفه سيمبا التنزانى مساء اليوم في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الاهلي وسيمبا

ويستقبل الأهلي، ضيفه سيمبا التنزاني، في العاشرة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

وكان الأهلي، قد اقتنص فوزا ثمينا من سيمبا، بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ملعب بنجامين ماكابا، بدار السلام

ويطمح الأهلي لتحقيق الفوز من أجل حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي، والاقتراب خطوة جديدة نحو حصد لقب دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي.

وعلى الجانب الآخر، يطمح سيمبا التنزاني، لتحقيق المفاجأة واقتناص الفوز في عقر دار الأهلي، من أجل بلوغ الدور المقبل.

ومن المتوقع أن يعول الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، على جهود الثلاثي محمود كهربا وحسين الشحات والجنوب إفريقي بيرسي تاو لقيادة هجوم الفريق في مباراة اليوم.

كما سيعول كولر على ثلاثي الوسط مروان عطية وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا.

وعلى جانب آخر، سيعول الفريق التنزاني، بقيادة مدربه الجزائري عبدالحق بنشيخة، على جهود كل من الجامبي با عمر جوبي، والزامبي كلاتوس تشاما، ودينيس كيبو، والبوروندي سيدي نتيبازونكيزا في الجانب الهجومي.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيمبا التنزاني

من المتوقع أن يخوض الأهلي مباراة سيمبا التنزاني، بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفي شوبير

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني

خط الوسط: مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية

في خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو

تشكيل سيمبا المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمي: أيوب لكرد

خط الدفاع: شوماري كابومبي، تشي مالون، هينوك إينونجا، محمد حسين

خط الوسط: فابريس نجوما، بوبكار سار، ساديو كانوتي

خط الهجوم: كيبو دينيس، كلاتوس تشاما، سعيدو نتيبازونكيزا.