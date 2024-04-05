الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

3 صعوبات تواجه الأهلى أمام سيمبا لحسم التأهل لنصف نهائى دوري الأبطال

الأهلي هزم سيمبا
الأهلي هزم سيمبا بملعبه في مباراة الذهاب

"الأهلي في نزهة أمام سيمبا التنزاني الليلة ولن يجد صعوبة في التأهل للدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا"، هذا هو الاعتقاد السائد لدى غالبية الخبراء وجماهير الأهلي، لكن الواقع يؤكد أن هناك صعوبات ستواجه الأهلي في مباراة الليلة يرصدها "الدستور" في السطور التالية..

الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب 

أكبر خطا يمكن أن يقع فيه الجهاز الفني ولاعبو الأهلي هو أن يخوضوا مباراة الليلة وفي أذهانهم نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في دار السلام وانتهت بفوز الأهلي بهدف أحمد نبيل كوكا وبالتالي لا بد أن يفوز سيمبا بفارق هدفين أو بنتيجة 2-1 و3-2، ليتأهل للدور نصف النهائي.

الغيابات تؤثر على قرارات مارسيل كولر 

الأهلي يفتقد جهود 11 لاعباً في مباراة الليلة وهم محمد الشناوى وإمام عاشور ووسام أبو علي وكريم نيدفيد وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو للإصابة وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية إضافة لعمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي لعدم قيدهما في القائمة الأفريقة وهذه الغيابات تجعل قرارات السويسري مارسيل كولر اضطرارية سواء في اختيار التشكيل الأساسي أو إجراء التبديلات.

سيمبا ليس لديه ما يخسره

من الصعوبات التي ستواجه الأهلي في مباراة الليلة أيضا أن فريق سيمبا ليس لديه مايخسره بعد هزيمته في مباراة الذهاب بملعبه لذلك سيقاتل لاعبوه لتحقيق مايعتقد البعض أنه مستحيلا وبالتالي سيكونوا أكثر قوة في الالتحامات لارهاب لاعبي الأهلي وكذلك سيكونوا أشد قوة وتركيزا في الدفاع حتى لا تهتز شباك الفريق بهدف مبكر.

أيضا الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق سيمبا أحد المدربين أصحاب الخبرة التي تمكنه من التعادل مع مباراة الليلة بشكل سليم والمؤكد أنه لن يندفع للهجوم في توقيت مبكر لكنه سيعمل على إبقاء نتيجة التعادل أطول وقت ممكن على أمل خطف هدف في اللحظات الأخيرة ولتحقيق ذلك من المؤكد أن بن شيخة عمل على تصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراة الذهاب وسيزيد الرقابة والضغط على مفاتيح اللعب ومصادر الخطورة في الأهلي.

دورى ابطال افريقيا الاهلى سيمبا التنزاني مارسيل كولر أحمد نبيل كوكا

مواد متعلقة

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلى وسيمبا بالبطولة الإفريقية

3 سيناريوهات لتأهل الأهلى إلى نصف النهائى الإفريقى أمام سيمبا

بسبب مباراة الأهلى وسيمبا.. مد مواعيد مترو الخط الثالث ساعة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كشف لغز كسر زجاج سيارة وسرقة محتوياتها بمدينة نصر

جريمة الهرم.. موت غامض وسرقة مريبة

خلاف مالى بين عامل وسائق توك توك ينتهى بجريمة قتل فى المعصرة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مقتل فرد أمن فى مشاجرة مع عامل وطالب بالمطرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا

البيت الأبيض يدافع عن نقل 2000 قنبلة إلى إسرائيل