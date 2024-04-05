3 صعوبات تواجه الأهلى أمام سيمبا لحسم التأهل لنصف نهائى دوري الأبطال

"الأهلي في نزهة أمام سيمبا التنزاني الليلة ولن يجد صعوبة في التأهل للدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا"، هذا هو الاعتقاد السائد لدى غالبية الخبراء وجماهير الأهلي، لكن الواقع يؤكد أن هناك صعوبات ستواجه الأهلي في مباراة الليلة يرصدها "الدستور" في السطور التالية..

الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب

أكبر خطا يمكن أن يقع فيه الجهاز الفني ولاعبو الأهلي هو أن يخوضوا مباراة الليلة وفي أذهانهم نتيجة مباراة الذهاب التي أقيمت في دار السلام وانتهت بفوز الأهلي بهدف أحمد نبيل كوكا وبالتالي لا بد أن يفوز سيمبا بفارق هدفين أو بنتيجة 2-1 و3-2، ليتأهل للدور نصف النهائي.

الغيابات تؤثر على قرارات مارسيل كولر

الأهلي يفتقد جهود 11 لاعباً في مباراة الليلة وهم محمد الشناوى وإمام عاشور ووسام أبو علي وكريم نيدفيد وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو للإصابة وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية إضافة لعمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي لعدم قيدهما في القائمة الأفريقة وهذه الغيابات تجعل قرارات السويسري مارسيل كولر اضطرارية سواء في اختيار التشكيل الأساسي أو إجراء التبديلات.

سيمبا ليس لديه ما يخسره

من الصعوبات التي ستواجه الأهلي في مباراة الليلة أيضا أن فريق سيمبا ليس لديه مايخسره بعد هزيمته في مباراة الذهاب بملعبه لذلك سيقاتل لاعبوه لتحقيق مايعتقد البعض أنه مستحيلا وبالتالي سيكونوا أكثر قوة في الالتحامات لارهاب لاعبي الأهلي وكذلك سيكونوا أشد قوة وتركيزا في الدفاع حتى لا تهتز شباك الفريق بهدف مبكر.

أيضا الجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني لفريق سيمبا أحد المدربين أصحاب الخبرة التي تمكنه من التعادل مع مباراة الليلة بشكل سليم والمؤكد أنه لن يندفع للهجوم في توقيت مبكر لكنه سيعمل على إبقاء نتيجة التعادل أطول وقت ممكن على أمل خطف هدف في اللحظات الأخيرة ولتحقيق ذلك من المؤكد أن بن شيخة عمل على تصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراة الذهاب وسيزيد الرقابة والضغط على مفاتيح اللعب ومصادر الخطورة في الأهلي.