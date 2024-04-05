7 علاجات منزلية سهلة للتخلص من الحموضة

تعد الحموضة وعدم الراحة في المعدة من المشكلات الهضمية الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص بسبب عوامل مختلفة مثل العادات الغذائية والتوتر وخيارات نمط الحياة، في حين أن الأدوية متوفرة لتخفيف الأعراض، فإن العديد من العلاجات المنزلية السهلة يمكن أن توفر الراحة من الحموضة وعدم الراحة في المعدة.

فيما يلي سبعة من هذه العلاجات:

بذور الشمر

تحتوي بذور الشمر على خصائص طاردة للريح تساعد على تقليل الغازات والانتفاخ، وبالتالي توفر الراحة من آلام المعدة. مضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد الوجبات أو قم بشرب شاي بذور الشمر عن طريق نقع ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة في الماء الساخن لمدة 10-15 دقيقة. قم بتصفية وشرب هذا الشاي العشبي لتسهيل عملية الهضم وتقليل الحموضة.

الحليب البارد

الحليب البارد هو علاج منزلي فعال للحموضة لأنه يساعد على تحييد حمض المعدة ويوفر الراحة من الإحساس بالحرقان. شرب كوب من الحليب البارد ببطء لتهدئة بطانة المعدة والتخفيف من الحموضة. يمكنك أيضًا إضافة ملعقة صغيرة من العسل لتعزيز فاعليته.

شاي البابونج

يتمتع شاي البابونج بخصائص مهدئة يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في بطانة المعدة وتخفيف آلام المعدة. قم بتحضير كوب من شاي البابونج عن طريق نقع كيس شاي البابونج في الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق. اشرب هذا الشاي المهدئ بعد الوجبات أو عندما تعاني من الحموضة أو الانتفاخ.

خل التفاح

على الرغم من طبيعته الحمضية، يمكن لخل التفاح أن يساعد في توازن مستويات حمض المعدة وتخفيف الحموضة. قم بخلط ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من خل التفاح الخام غير المفلتر في كوب من الماء. اشرب هذا المحلول قبل الوجبات لمنع الحموضة أو أثناء نوبة المعدة لتخفيف الانزعاج. ومع ذلك، من الضروري تخفيف خل التفاح بشكل صحيح لتجنب التهيج. لقد نجح هذا العلاج مع العديد من الأشخاص، لكن من الأفضل أن تسأل طبيبك قبل تجربته.