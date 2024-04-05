"التصميم والتواصل البصرى".. إصدار جديد لـ أحمد عيد

صدر حديثًا عن دار أزمنة للنشر والتوزيع بالأردن كتاب "التصميم والتواصل البصري - الأسس والمعايير والاتجاهات المُستقبلية"، تأليف الدكتور أحمد جمال عيد، أستاذ التصميم الجرافيكي المُشارك والباحث في مجال التصميم والفنون البصرية.

وقال الدكتور أحمد عيد، إن الكِتاب يُعد مرجعًا شاملًا لكل الطلاب والباحثين والمُهتمين بمجالات التصميم والتواصل البصري بكل الفروع، وأضاف بأنه من الكتب العربية القليلة جدًا الذي يتناول رؤى متنوعة حول مُستقبل التصميم، وليس فقط مجرد رصد تاريخي تقليدي.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": "الكتاب يتكون من مُقدمة وثلاثة فصول وخاتمة، الفصل الأول يتناول تاريخ التصميم والتواصل البصري عبر العصور والحضارات المختلفة، والفصل الثاني يتناول أسس ومبادي التصميم بشكل علمي وأكاديمي ولكن برؤى ذاتية ترتكز على تجارب المؤلف المتنوعة، والفصل الثالث جاء حول أهم الاتجاهات المستقبلية في مجال التصميم والتواصل البصري".

جدير بالذكر أن الفنان الدكتور أحمد جمال عيد، هو فنان وناقد تشكيلي وأستاذ جامعي وعضو اتحاد كتاب مصر شُعبة القصة والمستشار الفني لاتحاد كتاب مصر فرع الجنوب، حاصل على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة فئة النوابغ والمبدعين من أهل الثقافة والفن، صدر له (15) مؤلفًا ما بين أدبي وعلمي ونقدي، ونشر (38) بحثًا علميًا مُحكمًا ومُصنفًا في قواعد البيانات العلمية العالمية ما بين مجلات علمية ومؤتمرات، كما أنه حاصل على جائزة الشارقة للإبداع العربي في مجال النقد الأدبي.

الكتاب متوافر في كل دول العالم عن طريق دار أزمنة الأردنية للنشر والتوزيع.