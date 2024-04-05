الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ترامب: إسرائيل تخسر حرب العلاقات العامة وأنصح نتنياهو بإنهاء الحرب بسرعة

ترامب
ترامب

نصح الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بإنهاء الحرب على غزة بسرعة والعودة إلى الحياة الطبيعية، مؤكدا أن إسرائيل تخسر حرب العلاقات العامة بكل تأكيد.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى جو بايدن تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الخميس، وسط سخط متزايد إزاء القصف الإسرائيلى الذى أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة فى غزة.

وقال بيان البيت الأبيض أن بايدن أكد لنتنياهو أن "الهجوم على العاملين فى المجال الإنسانى والوضع الإنسانى بشكل عام غير مقبول".

وأضاف أن بايدن أوضح حاجة إسرائيل إلى "إعلان وتنفيذ سلسلة من الخطوات المحددة والملموسة والقابلة للقياس لمعالجة الأضرار التى لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة عمال الإغاثة".

وأبلغ بايدن نتنياهو بأن السياسة الأمريكية سترتبط باتخاذ إسرائيل "إجراء فوريا" بشأن المدنيين فى غزة.

وحث بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلى على التوصل إلى "وقف فورى لإطلاق النار" فى غزة.

وقبل المكالمة، قال البيت الأبيض أن بايدن يشعر بغضب وألم من الهجوم.

وقال موقع أكسيوس أن بيان البيت الأبيض لم يربط بشكل كامل وقف إطلاق النار باتفاق الرهائن – كما كان بايدن حريصًا على القيام بذلك فى الماضى – لكنه شدد على أن الرئيس حث رئيس الوزراء على تمكين مفاوضيه من إبرام صفقة دون تأخير لإعادة الرهائن إلى منازلهم".

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