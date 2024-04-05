الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

"نورة" الحلقة 25.. أخبار جيدة من الطبيب المعالج للطفل يوسف عن حالته الصحية

نورة
نورة

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من المسلسل الكارتوني نورة، الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، أخبار جيدة من الطبيب المعالج للطفل يوسف نجل رضوي مدرسة نورة، حيث أبلغها بتحسن حالته الصحية عن طريق التحاليل والفحص الذي أجراه، وهو ما جعل والدته تشعر بحالة سعادة كبيرة.

ويعرض المسلسل الكرتوني  " نورة "على قناة CBC قبل الإفطار مباشرة، وعلى منصة watch it، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل الكرتوني نورة والمستوحى من "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، والذي يضم برنامج "نورة" ومبادرة "دوي".

ويسلط المسلسل الكرتونى الضوء على مشكلات الفتيات والأولاد من خلال شخصية "نورة" وهى رمز لكل فتاة مصرية، وشخصيات أخرى محورية فى حياتها بالمسلسل، وذلك من خلال مجموعة من المغامرات الاجتماعية تظهر خلال الأحداث.

وجاء العمل الرمضاني مواكبًا مع الطابع العائلى بشكل كبير خاصة أنه يهتم بشكل كبير بما هو مناسب للأطفال وكيفية التعامل مع الطفل فى حال وقوعه فى مشكلة ما، في المسلسل الكرتونى نورة يعتبر من الأعمال المميزة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتسليط الضوء على كل القضايا التى تهم الفتيات فى مرحلة الطفولة من الأمور الهامة للأطفال،  يتأثروا بشكل كبير بهذا المحتوى المميز يتمكنوا بعد مشاهدة تلك الأعمال من معرفة ما هو صحيح وما هو خطأ، ويعتبر هذا العمل الكرتوني عودة من جديد لسلسلة المسلسلات الرمضانية التي تجذب الأطفال والأسرة المصرية لها.

وشارك فى تمثيل المسلسل الكرتوني نورة، يوسف حشيش، ولبني ونس، سلمى البحيري، وحمزة رأفت، واشراف على الدراما سماح ابو بكر عزت، ومدير المشروع محمد إبراهيم، ومدير تنفيذى محمد الجنايني، وفريق الكتابة، زلفي عبدالله، احمد محسن عنتبلي، تتر الغناء قام به محمد الشرنوبي، كلمات كوثر مصطفى.

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