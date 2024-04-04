الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس عاطل بتهمة حيازة مخدر الحشيش فى العجوزة

حبس
حبس

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطل لحيازته 100 كيس من مخدر الحشيش في العجوزة.

وكشفت التحقيقات أنه ضبط بحوزة المتهم 100 كيس من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل في العجوزة لحيازته كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر الحشيش.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق

نيابة شمال الجيزة عاطل مخدر الحشيش العجوزة

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