إلغاء مران الزمالك بعد وفاة المعد البدنى للفريق

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، إلغاء تدريبات الفريق مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

وجاء قرار الإلغاء بسبب وفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق عقب نقله إلى أحد مستشفيات المهندسين.

وحرص عدد من لاعبي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري على التواجد في المستشفى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

