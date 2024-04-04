جوميز ينزل بالحمل التدريبى للاعبى الزمالك خوفا من الارهاق قبل مواجهة فيوتشر

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني بالنزول بالحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي، خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية ملعب النادي على هامش المران، منها قفز الحواجز بجانب الإطالات، كما أدى لاعبو الفريق بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة بالكرة ضمن البرنامج التدريبي الموضوع لتجهيزهم بالشكل الأمثل بدنياً استعداداً للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، مجموعة من التدريبات الخططية الخاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت هذه الفقرة مشاركة جميع اللاعبين، وقام الجهاز الفني بالتركيز خلال الفقرة الخططية على تنفيذ بعض الأفكار الخاصة بخطة اللعب، تحت إشراف جميع أعضاء الجهاز الفني.

وحرص جوزيه جوميز المدير الفني على إلقاء محاضرة فنية للاعبين داخل أرضية الملعب نقل خلالها العديد من التعليمات الفنية، أعقبها خوض تقسيمة في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.