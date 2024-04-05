إحياء ليلة القدر.. دعاء القنوت فى العشر الأواخر من رمضان

ينتظر ملايين المسلمين حول الأرض موعد ليلة القدر، فهي ليلة الفرقان والغفران والتوبة والرحمة والبركة والعتق من النار، إنها ليلة سلام للمؤمنين من كل خوف، إنها ليلة عظيمة في قدرها ومنزلتها عند الله، إنها ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وأول ما نزل منه كان في ليلة القدر خمس آيات من سورة العلق، ولا تحصى فضائل تلك الليلة بدءًا من نزول القرآن وصولًا إلى فضل قيامها وبركتها ورحمتها ومغفرتها، وقد وزن ربنا تلك الليلة بألف شهر في ثوابها وفضلها ومكانتها في حياة المؤمنين.

فضائل ليلة القدر

ليلة القدر تُعتبر من أعظم الليالي في العام، وقد سُميت بهذا الاسم؛ لأنها تحمل قدرًا عظيمًا من البركة والرحمة وفي هذه الليلة، يُقدر الله تعالى جميع الأمور والأرزاق للناس والآحال ويُكتب فيها مصائبهم وأفراحهم، وما أُعده لهم من قضاء، وفيها يُفرق الله تعالى بين الناس ويُقدر مصائرهم، إنها ليلة مباركة تحمل في طياتها الخير والبركة، وتُعتبر فرصة لطلب المغفرة والرحمة من الله.

منح ليلة القدر للمؤمن

بعد دراسة سورة القدر وتفسيرها وتقدير قيمة تلك الليلة في عين الله تعالى، نستطيع استخلاص الفضائل التي تميز تلك الليلة العظيمة، وهي:

- نزول القرآن فيها، وهو معجزة دائمة للنبي صلى الله عليه وسلم.

- ليلة مليئة بالبركة والرحمة.

- تحدد فيها الأجال والأرزاق وتقع فيها حوادث الليل والنهار.

- العبادة فيها أفضل من عبادة ألف شهر.

- ينزل الملائكة فيها وهم يأتون بالخير والبركة والرحمة والإعتقاد من النار.

- تعتبر سلامًا من الآفات والعقوبات.

- من قام بها سيغفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" متفق عليه.

كيفية إحياء ليلة القدر

يمكنك إحياء ليلة القدرمن خلال القيام بالتهجد والصلاة، وقراءة القرآن بتلاوة مرتلة، والدعاء والتفكر، كما يُنصح بأن يكون الإحياء بالاعتكاف والابتعاد عن النساء للتفرغ للعبادة، وكما قالت عائشة رضي الله عنها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُحيي ليلة القدر، ويوقظ أهله للصلاة والعبادة، وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله، وأيقظ أهله، وشد المئزر"، وشد المئزر يعني اعتزاله النساء واجتهاده في العبادة.

دعاء القنوت في الليالي العشر

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق.

دعاء ليلة القدر مكتوب