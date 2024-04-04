الخميس 04 أبريل 2024
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مصر

رسائل للرئيس..

رئيس اتحاد العمال: تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة

عبدالعزيز سمير
عبدالعزيز سمير

قال عبد العزيز سمير، رئيس اتحاد شباب العمال التابع لوزارة الشباب والرياضة، إنه بعد تولي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ولايته الجديدة يأمل بأن يكون مشروع قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين صاحب العمل وبين العمال، وذلك دون الجور على أحد منهما على أن يكون القانون الجديد هدفه هو خلق التوازن وكذلك بأن يكون أداة جذب للمزيد من المستثمرين إلى مصر في الفترة المقبلة.

وتابع رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، خلال تصريحه لـ"الدستور" أن يكون القانون الجديد شامل لبنود يتم وضعها لينظم العلاقة بين أصحاب العمل وبين العمال في الفترة المقبلة مع مراعاة إلغاء  استماره 6 بحيث سيكون صاحب القرار في فصل العامل هي المحكمة العمالية وليس صاحب المنشأة لتكون المحكمة العمالية هي الفيصل بين الطرفين.

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وأوضح عبدالعزيز، أن من وجهة نظره يجب الاعتماد على المنتج المحلى، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة وتقديم دعم مضاعف له سيساهم في خلق نهضة صناعية كبرى تنهي عقود من الاعتماد على الاستيراد ويفتح الباب أمام المنتجات المحلية لرفع جودتها وزيادة جاذبيتها.

ولاسيما أن أدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية مصر العربية من قلب عاصمتها الجديدة، ورفع رايتها خفاقةً إيذانًا ببزوغ شمس جمهوريتها الجديدة، ومن برلمانها وصرح شعبها الشامخ ألقى خطاب التنصيب، وعندما أدى الرئيس السيسي اليمين، تلا عباراته بلسانه وعقله وبقلبه وروحه كان يدعو الله تعالى فيستلهم من آيات القرآن الكريم ما يعينه كي يظل "عودًا لظهر مصر لا ينكسر". 

وأضاف أن الرئيس السيسي ألقى خطابه رئيسًا لكل المصريين، والمصريون أول من علموا البشرية أن البيوت أسرار، ومثلما قال أحد أبرز حكامها قبل آلاف السنوات "مصر البيت العتيق، أسرارها محفورة على الجدران، ولا أحد غير الأبناء يعرف الأسرار.

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