الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

على رأسهم صلاح.. توقف مباراة ليفربول وشيفيلد يوناتيد لإفطار اللاعبين المسلمين

مباراة ليفربول وشيفيلد
مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد

توقفت مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد ضمن لقاءات الجولة الـ31 لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، ويتقدم ليفربول على شيفيلد يونايتد بهدف دون رد، سجله داروين نونيز في الدقيقة 17.

وأوقف الحكم ستيوارت أتويل، المباراة في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول لتزامنها مع آذان المغرب في مدينة ليفربول، وذلك من أجل السماح للاعبين المسلمين المتواجدين في الملعب بكسر صيامهم وتناول وجبة الإفطار في شهر رمضان المبارك.

يعد إيقاف المباريات في وقت آذان المغرب تقليد اتبعه الدوري الانجليزي خلال المواسم الماضية لمنح الفرصة للاعبين المسلمين الذين يؤدون فريضة الصيام بكسر صيامهم والإفطار.

ويتواجد محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول على رأس تشكيل ليفربول في مباراة شيفيلد يونايتد، ومن اللاعبين المسلمين يتواجد أيضًا إبراهيما كوناتي، مدافع الريدز، والبوسني أنيل أحمدهودجيتش، مدافع فريق شيفيلد.

مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد ليفربول شيفيلد يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج

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