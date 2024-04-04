صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد بالدورى الإنجليزى

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ"ليفربول الإنجليزي"، عن تشكيل الريدز لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد بعد قليل، في الدوري الإنجليزي.

ويقود محمد صلاح نجمنا المصري هجوم الريدز ويجاوره لويس دياز وداروين نونيز.

وعاد إبراهيما كوناتي في خط الدفاع بعد التعافي من الإصابة، بجانب جرافينبرج في وسط الملعب.

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

حراسة المرمى: كيلهير.

خط الدفاع: برادلي، فان دايك، كوناتي، جوميز.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافينبرج، سوبوسلاي.

خط الهجوم: دياز، نونيز، صلاح.

يتواجد فريق ليفربول حاليًا فى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط، وخلف أرسنال المتصدر برصيد 68 نقطة.

ويتواجد فريق شيفيلد يونايتد حاليًا في المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بعد خوض 29 جولة من المسابقة حتى الآن.