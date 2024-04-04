الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول أمام شيفيلد يونايتد بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ"ليفربول الإنجليزي"، عن تشكيل الريدز لمواجهة نظيره شيفيلد يونايتد بعد قليل، في الدوري الإنجليزي.

ويقود محمد صلاح نجمنا المصري هجوم الريدز ويجاوره لويس دياز وداروين نونيز.

وعاد إبراهيما كوناتي في خط الدفاع بعد التعافي من الإصابة، بجانب جرافينبرج في وسط الملعب.

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

حراسة المرمى: كيلهير.

خط الدفاع: برادلي، فان دايك، كوناتي، جوميز.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافينبرج، سوبوسلاي.

خط الهجوم: دياز، نونيز، صلاح.

يتواجد فريق ليفربول حاليًا فى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط، وخلف أرسنال المتصدر برصيد 68 نقطة.

ويتواجد فريق شيفيلد يونايتد حاليًا في المركز العشرين والأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بعد خوض 29 جولة من المسابقة حتى الآن.

محمد صلاح ليفربول الإنجليزي الدورى الانجليزى شيفيلد يونايتد تشكيل الريدز

مواد متعلقة

محمد صلاح يبحث مع ليفربول عن صدارة الدورى الإنجليزى أمام شيفيلد يونايتد

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام شيفيلد يونايتد فى الدورى الإنجليزى غدًا؟

رقم تاريخى غير مسبوق لـ محمد صلاح فى فوز ليفربول على برايتون

أرقام قياسية بالجملة لـ محمد صلاح بعد مباراة برايتون

الأكثر قراءة

عاجل.. سبب صادم وراء حلق شيرين عبدالوهاب شعرها.. حسام حبيب يكشف التفاصيل

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

"الدستور" تنشر قائمة الشركات الفائزة في مزايدة الذهب للتعدين الأهلي (خاص)

صلاح عبدالله لـ"حبر سرى": لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمى بعد هذا التصريح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافي

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى