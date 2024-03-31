رقم تاريخى غير مسبوق لـ محمد صلاح فى فوز ليفربول على برايتون

كان النجم الدولي محمد صلاح على موعد مع صناعة التاريخ، خلال فوز فريقه ليفربول 2/ 1 على ضيفه برايتون، اليوم الأحد، في المرحلة الـ30 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وساهم صلاح في الهدف الأول الذي أحرزه ليفربول بواسطة زميله الكولومبي لويس دياز، قبل أن يحرز قائد منتخب الفراعنة الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "آنفيلد"، ليضع حدا لسوء الحظ الذي لازمه خلال اللقاء، بعدما أضاع أكثر من فرصة محققة أمام المرمى.



ونفذ صلاح 12 محاولة على المرمى، وهو أكبر عدد له من المحاولات في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي الذي انضم إليه لأول مرة في يناير 2014، حينما لعب لصفوف تشيلسي قادما من بازل السويسري، وفقا لموقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية الألكتروني.



كما بات هذا هو أكبر عدد من المحاولات لأي من لاعبي ليفربول في مباراة واحدة بتاريخ النادي العريق في البطولة.



وأصبح هذا هو العدد الأكبر من المحاولات التي يقوم بها أي من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم مانشستر يونايتد السابق، أمام بيرنلي قبل أكثر من 7 أعوام.



ورفع صلاح رصيده إلى 16 هدفًا في المسابقة هذا الموسم حتى الآن، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي البطولة مع دومينيك سولانكي، لاعب بورنموث، بفارق هدفين خلف النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.



وأحرز صلاح هدفه التاسع في 15 مباراة لعبها ضد برايتون، الذي ساهم أمامه بـ16 هدفا في مواجهاته ضد الفريق الملقب بـ"طيور النورس"، بعدما سبق أن قام بسبع تمريرات حاسمة أيضا لزملائه، وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في إحصاءات لاعبي كرة القدم.



وبصفة عامة، ساهم صلاح بـ35 هدفا في 33 مباراة لعبها مع ليفربول بجميع البطولات هذا الموسم، عقب تسجيله 22 هدفا، وصناعته 13 هدفا أخرى.



يذكر أن ليفربول رفع رصيده إلى 67 نقطة، ليتربع منفردًا على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي، الذي يسعى الفريق لاستعادة لقبه الغائب عنه في المواسم الثلاثة الماضية، متفوقًا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه أرسنال صاحب المركز الثاني.

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