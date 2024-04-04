أحمد المهدي: أي طريقة صوفية مُعتمدة وصحيحة تكون مُتسلسلة حتى تصل للنبي

كشف الشيخ أحمد جودة المهدي، أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر الشريف ووكيل مشيخة الطرق الصوفية، عن مدى تصدي الطبيعة المصرية للتيارات المتطرفة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مملكة الدراويش"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، إن أي طريقة صوفية مُعتمدة وصحيحة تكون مُتسلسلة حتى تصل إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولابد من أن يكون شيخ الطريقة على علم وبصيرة.

وأضاف أن الأصل في الطرق الصوفية عدم التعصب وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتمس، فالطرق متعددة ولكن التفرع جائز.

وأوضح أستاذ العلوم الشرعية بالأزهر الشريف ووكيل مشيخة الطرق الصوفية، أن الأوراد الصوفية مشارب وأذواق وفقًا لما يطمئن له شيخ الطريقة.

وأكمل أن سيدي علي نور الدين البيومي كان من أكابر المريدين وكان له حضرة في مسجد سيدنا الحسين كل يوم ثلاثاء ويدخل المسجد بالذكر والتهليل، وأيضا سيدنا الإمام النووي من أئمة التصوف وله ورد يومي في الحفظ من الأذى وشرور الإنس والجن.