الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيدة تخلع زوجها بسبب رفضه تحفيظ أولادها للقرآن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

"رافض يحفظ ولادنا قرآن وسحب أوراق إلتحاقهم بالمدرسة الأزهرية" بهذه الكلمات بدأت بها “منال.م ”دعواها التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة والتي طالبت فيها بخلع زوجها.

وقالت الزوجة فى دعواها: “مر على زواجنا نحو العشر سنوات وأثمر عن إنجاب طفلين، فمنذ زواجنا وأنا أعاني منه اشد معاناه بسبب تعاطيه للمواد المخدرة وبعد علاجه اكثر من مرة وأنصلحت أحواله ووعدني بالبعد عن هذا الطريق من أجل أبنائنا وبالأخص واننا واجهنا صعوبة كبيرة في إنجابهم بعد ٣ عمليات حقن مجهري”.

وتابعت منال: "ساعده أحد أقاربه في الإلتحاق بوظيفة براتب جيد جدا، وبعد كثرة الأموال في يده عاد مرة أخرى لتعاطي المواد المخدرة، ومنذ سنتين ولن ينفق على المنزل بجنيه واحد، حتي اضطررت للعمل مدرسة في إحدي الحضانات، لتلبيه متطلبات اطفالي، وقررت التقديم لهم في المعهد الازهري ليتعلموا القرآن ويتأسسوا فيه لكن تفاجئت بسحبة لأوراقهم من المدرسة وطلب من معلمة القرآن عدم الحضور لهم مرة أخرى،   ونشبت بيننا مشاجرة كبيرة بسبب تفكيراته الغريبة وتركنا منزل الزوجية لهذا الأمر وبعد عمل جلسات عرفية كثيرة لإجباره علي الإنفاق على المنزل والاهتمام بمستقبل اطفاله عودت له أكثر من مرة،لكن بلا جدوي ولن تنصلح أحواله وأصبحت أخشي علي أبنائي منه بعد مشاهدتهم له اكثر من مرة وهو غير واعي بعد تعاطيه للمخدرات،لذلك قررت خلعه والاهتمام بأطفالي  وتعاليمهم بعيد عنه تماما. 

محكمة الاسرة خلع زوجة تخلع زوجها محكمة أسرة زنانيري زوجة

مواد متعلقة

سيدة تطلب خلع زوجها: "اشترى لأمه دهب وأنا لا"

الأكثر قراءة

شاهد.. رد فعل محمد صلاح بعد تبديله فى مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد (فيديو)

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

مصطفى بكرى: حركة المحافظين اكتملت وستحدث تغييرات فى الصحافة القومية

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يُتابع معدلات تنفيذ مشاريع سكن مصر وجنة ودار مصر

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

ليفربول يقفز على صدارة البريميرليج بثلاثية في مرمى شيفيلد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «١- ٢»

ماجد حبته

جائزة بطل السلام

بيجاد سلامة

صهبان.. حسن سبانخ القرن الحادى عشر

مدحت بشاى

الولاية الثالثة.. واستكمال المشروع الثقافى

وائل لطفي

وسط البلد الجديدة

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى