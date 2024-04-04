سيدة تخلع زوجها بسبب رفضه تحفيظ أولادها للقرآن

"رافض يحفظ ولادنا قرآن وسحب أوراق إلتحاقهم بالمدرسة الأزهرية" بهذه الكلمات بدأت بها “منال.م ”دعواها التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة والتي طالبت فيها بخلع زوجها.

وقالت الزوجة فى دعواها: “مر على زواجنا نحو العشر سنوات وأثمر عن إنجاب طفلين، فمنذ زواجنا وأنا أعاني منه اشد معاناه بسبب تعاطيه للمواد المخدرة وبعد علاجه اكثر من مرة وأنصلحت أحواله ووعدني بالبعد عن هذا الطريق من أجل أبنائنا وبالأخص واننا واجهنا صعوبة كبيرة في إنجابهم بعد ٣ عمليات حقن مجهري”.

وتابعت منال: "ساعده أحد أقاربه في الإلتحاق بوظيفة براتب جيد جدا، وبعد كثرة الأموال في يده عاد مرة أخرى لتعاطي المواد المخدرة، ومنذ سنتين ولن ينفق على المنزل بجنيه واحد، حتي اضطررت للعمل مدرسة في إحدي الحضانات، لتلبيه متطلبات اطفالي، وقررت التقديم لهم في المعهد الازهري ليتعلموا القرآن ويتأسسوا فيه لكن تفاجئت بسحبة لأوراقهم من المدرسة وطلب من معلمة القرآن عدم الحضور لهم مرة أخرى، ونشبت بيننا مشاجرة كبيرة بسبب تفكيراته الغريبة وتركنا منزل الزوجية لهذا الأمر وبعد عمل جلسات عرفية كثيرة لإجباره علي الإنفاق على المنزل والاهتمام بمستقبل اطفاله عودت له أكثر من مرة،لكن بلا جدوي ولن تنصلح أحواله وأصبحت أخشي علي أبنائي منه بعد مشاهدتهم له اكثر من مرة وهو غير واعي بعد تعاطيه للمخدرات،لذلك قررت خلعه والاهتمام بأطفالي وتعاليمهم بعيد عنه تماما.