سيدة تطلب خلع زوجها: "اشترى لأمه دهب وأنا لا"

"اشترى لأمه دهب وأنا لا برغم إن بعت كل شبكتي وذهبي في أزمته".. بهذه الكلمات بدأت بها “ نورهان نبيل” دعواها التى تقدمت بها لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، والتي طالبت فيها بخلع زوجها في دعوي قضائية تحمل رقم ٤٧٩٠لسنة ٢٠٢٤.

وقالت الزوجة فى دعواها: مر على زواجنا نحو الخمس سنوات، ولم يسفر عن إنجاب أطفال، فبعد زواجنا بشهور بسيطة اضطر زوجي لبيع كل مصوغاتي بعد النصب عليه في مشروعه الخاص واضطر لاخذ مصوغاتي لتسديد ديونه ووعدني بشراء غيرهم فور تحسن أحواله المادية.

وتابعت نورهان: عشت معه طوال هذه السنوات في مشاكل وخلافات كثيرة بسبب رفضه إجراء عملية حقن مجهري لنتمكن من إنجاب طفل، فكان رافض هذا المبدأ تماما وبرغم محاولاتي الكثيرة معه إلا أني فشلت.

وبعد تحسن أحواله المادية طلبت منه شراء مصوغات ذهبية بدلا من الذي قام ببيعها، لكني تفاجئت بأنه قام بتأجير عمال لدهان شقة والدته وتجهيز التالف فيها، ولن يكتفي بذلك بل قام بشراء لها مصوغات ذهبية بقيمة ٥٠ الف جنيه، وعندما طالبته بمصوغاتي قال " حد غصب عليكي تبيعيهم ".

وازدادت المشاحنات والمشاجرات بيننا بعدما أخبرتني والدته بنيتها في زواجه مرة أخرى معها بالشقة، وبمعاتبته عما يحدث من والدته أنهال علي بالضرب المبرح وطردني من منزل الزوجية، وبعد اسبوعين فقط علمت بخطبته من فتاة قريبة والدته بمحافظة الشرقية.