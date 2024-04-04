هل تلحين آيات القرآن حرام؟.. أبوعاصى يُجيب

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إنه لا مانع من تلحين آيات القرآن الكريم.

وأضاف "أبوعاصي"، خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "لا مانع أصلا أنت تلحن الآيات هتعمل إيه هتغيرها يعني، لما ألحنها وأنت تقرأ يبقى الصوت ماشي على مقام معين هذا واقع فطري موجود؛ فتكون القراءة على مقامات معينة لا مانع في ذلك".

وتابع: "إنما القرآن يبقى معه موسيقى لا هذا ممنوع، لأن هذا أولًا يذهب عظمة القرآن أو جلال أو هيبة القرآن".

واستكمل: "هسمع الموسيقى ولا هسمع الآيات القرآنية، ثم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعًا متصدعًا من خشية الله، لكن لا مانع أن ينتقل الشيخ من مقام إلى آخر أو يقرأ على مقام معين".