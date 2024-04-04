أبو عاصى لـ"أبواب القرآن": بعض القراء يبكون أثناء التلاوة من أجل التقليد

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن المنشاوي هو الشيخ البكاء، مضيفًا: "في خشوع شديد جدًا عند المنشاوي وأنت بتسمعه فيه الحزن النغم".

وعن بكاء بعض الشيوخ أثناء تلاوة القرآن الكريم قال "أبوعاصي"، خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن"، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "بعضهم يرى أن هذه طريقة تجذب الناس".

وأضاف: "أنا مريت بهذا في رمضان، كنت أصلي وأنا صغير مع واحد وبيقرأ في سورة النساء وقعد يعيط ويعيد ويعيط فبعد ما خلص بقول له طب أنت بتعيط ليه؟ يعني هل أبوك ظلمك وادى أختك أكثر منك قالي لا ده قرآن".

وتابع: "هناك مواطن تغلب على المشاعر تذكرك بمواقف معينة مثلًا سورة (ق) تذكرك بالمصير وبالنهاية وبقدرة الله عليك، فممكن أن تستشعر هذا وتبكي، لكن أنت تقرأ في آيات وأحل الله البيع وحرم الربا تبكي ليه".

وأردف: "البكاء غير المبرر أثناء تلاوة القرآن نوع من التقليد لبعض الناس في بعض البلاد، وأن الناس تقول إنه شيخ خاشع والناس تتأثر به".