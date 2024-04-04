الخميس 04 أبريل 2024
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محافظات

محافظ الغربية يحيل مدير الحملة الميكانيكية بسمنود للتحقيق

صورة الحدث
صورة الحدث

فاجأ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في جولته الصباحية بمركز ومدينة سمنود، الحملة الميكانيكية لمتابعة موقف المعدات الهندسية، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وتفقد المحافظ المعدات الهندسية بالحملة الميكانيكية والجراج، حيث تابع أداء عمل السيارات ومعدات النظافة وشفط مياه الأمطار، وتأكد من مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها للعمل، والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لها.

وخلال تفقده، لاحظ المحافظ سوء حالة الحملة الميكانيكية، فقرر على الفور إحالة مدير الحملة الميكانيكية للتحقيق.

رحمى.. لن يسمح بأي إهمال أو تراخ في العمل

وأشار محافظ الغربية إلى أنه لن يسمح بأي إهمال أو تراخ في العمل، مشددًا على ضرورة انتظام سير العمل بالمنشآت الحكومية والتزام العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وواصل محافظ الغربية عقد الاجتماعات الدورية والجولات الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، للوقوف على مستجدات الأعمال في كل المشروعات، وذلك من أجل تذليل جميع العقبات وإنهاء كل المشروعات في موعدها المحدد وطبقًا لأعلى المعايير.

وعقد اجتماعًا بحضور مدير مديرية الإسكان، مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالديوان العام ورئيس مركز ومدينة طنطا، لمناقشة مستجدات الأعمال بمشروعات المحافظة، مؤكدًا اهتمام الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات والتنمية، بما يحقق مردودًا إيجابيًا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة، وهو ما ينعكس على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة الغربية.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ونسب تنفيذ مشروعات الرصف الجارية وعلى رأسها الطرق والمحاور المرورية الجديدة التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية داخل المدن، مؤكدًا تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تسريع وتيرة العمل وإنهاء الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها، وحل أي مشكلة قد تطرأ على أرض الواقع.

ومدينة سمنود الحملة الميكانيكية المتابعة الميدانية المستمرة وشفط مياه الأمطار أعمال الصيانة الدورية

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