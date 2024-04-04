الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفاصيل صفقة انضمام محمود الأسود للزمالك (خاص)

محمود الأسود
محمود الأسود

أعلن السوري محمود الأسود، لاعب فريق الكرامة السوري، عن الانضمام إلى صفوف الزمالك في الموسم المقبل.

الأسود يعلن الانضمام للزمالك 

 

وقال محمود الأسود، في تصريحات خاصة: "الزمالك اتفق مع نادي الكرامة على كل التفاصيل، والصفقة ستكون بيعًا نهائيًا، وعقدي مع الزمالك سيكون لمدة 4 مواسم".

وبشأن التفاصيل المالية للصفقة، قال الأسود: "الموضوع المالي عند نادي الكرامة ونادي الزمالك، وتنازلت عن قيمة كبيرة من راتبي السنوي لنادي الكرامة لكي تتم الصفقة".

وكان محمود الأسود واحدًا من ضمن 8 أسماء ينشطون في الدوري السوري الممتاز في قائمة هيكتور كوبر.

وسبق أن شارك محمود الأسود في جميع مباريات منتخب سوريا الأربعة في بطولة كأس آسيا بعمر 21 عامًا.

وتأهل منتخب سوريا لثمن نهائي بطولة كأس آسيا، قبل أن يوّدع المسابقة عقب الخسارة على يد منتخب إيران بنتيجة 5- 3 بركلات الترجيح، بعد مباراة مثيرة انتهى وقتاها الأصلي والإضافي.

وفي نسخة 2023 من بطولة كأس آسيا، والتي أقيمت في قطر، خاض محمود الأسود 275 دقيقة في مجموع المباريات الأربعة مع منتخب بلاده سوريا.

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موعد مباراة الزمالك القادمة في كأس الكونفيدرالية

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، نظيره مودرن فيوتشر، على استاد "القاهرة الدولي"، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر في كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد غدٍ السبت الموافق 7 أبريل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الزمالك ومودرن فيوتشر، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي، قد انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 2-1.

محمود الأسود الزمالك الكرامة السوري فيوتشر مودرن فيوتشر الكونفدرالية كاس الكونفدرالية

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