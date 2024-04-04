الخميس 04 أبريل 2024
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مصر

"الزراعة" تحذر من رى القمح خلال هذه الفترة

القمح
القمح

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن ري القمح خاصة المتأخر هذه الفترة لا بد أن يكون وفقًا للتعليمات الصادرة عن المركز خلال الأسبوع.

وأوضح فهيم، أن ري القمح خلال وجود رياح يسبب الرقاد، وهو ما ينتج عنه خسارة في إنتاجية محصول القمح تقدر نسبتها بحوالي من 20 إلى 25% في كثير من الحالات.

ويعمل الرقاد في القمح على صعوبة حصاد النباتات ويزيد من تكاليف الحصاد، كما تكون الحبوب الناتجة من نباتات القمح التي رقدت ضامرة وصغيرة، وكذا يكون لون التبن الناتج من تلك النباتات داكنًا وليس أبيض.

وفى التقرير التالى نتعرف على مواعيد الرى المناسبة:

1- ممنوع الري تمامًا  خلال أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثاء في كل المحافظات.

2- الري يكون من بعد الساعة 8 - 9 مساءً  أيام الأربعاء والخميس والجمعة لمحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد "يعني حتى المنيا وأسيوط".

3- الري في محافظات الصعيد "سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان" أيام الخميس والجمعة.

الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رى القمح مركز خلال الاسبوع وجود رياح

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