الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

نشرة توصيات فنية لمزارعي محصول القطن يجب الالتزام بها خلال أبريل

قطن
قطن

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر أبريل:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
- إجراء عملية الخربشة بعد تكامل ظهور البادرات لسد الشقوق والتخلص من الحشائش 
- الترقيع فى حالة غياب بعض الجور ببذرة من نفس الصنف
- إعطاء رية المحاياة بعد 21 يوما من رية الزراعة وإذا كانت الزراعة بعد أرز أو تم إعطاء رية غسيل أو سقوط أمطار فتعطى رية المحاياة بعد 4-5 أسابيع
-إجراء العزيق للتخلص من الحشائش وتسليك الخطوط قبل الرى والتسميد
- إجراء الخف عند ظهور الورقة الحقيقية الثانية على أن يتم الخف مرة واحدة على أقوى نباتين بالجورة
- يختلف مقرر السماد الأزوتى تبعا لنوع التربة والمحصول السابق والصنف المنزرع
إضافة السماد الآزوتى بمعدل 60 وحدة أزوت على دفعتين الأولى بعد الخف مع الرية الأولى والثانية مع الرية التالية على أن ينتهي التسميد الآزوتى قبل التزهير.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر مارس:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
إعداد الأرض للزراعة
التخطيط من الشرق الى الغرب أو من بحري الى قبلي وتتم الزراعة على الريشة القبلية أو الشرقية
التخطيط بمعدل 11 خط في القصبتين وفى الأراضي الملحية والرملية والضعيفة من 12-13 خط وفى الأراضي عالية الخصوبة يكون 10 خطوط في القصبتين
تقسم الأرض عموديا على اتجاه التخطيط الى فرد وبتون حسب نوع الأرض ودرجة إستوائها 
تتم معاملة البذرة بالمطهرات الفطرية قبل الزراعة
تتم الزراعة في جور على مسافات 25-30 سم مع وضع 7-10 بذور بالجورة وتتم الزراعة في الثلث العلوي من الخط وفى الأراضي التي بها نسبة ملوحة تكون الجور فى الثلث السفلى من الخط
في حالة تأخير الإنبات يتم إعطاء رية خفيفة (رية غسيل) بعد 10-12 يوما من الزراعة

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

أروى.. من رواية مقامات الغضب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

الأكثر قراءة

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

سباق سيارات متهور يحول طبيبة إلى أشلاء فى التجمع.. القصة كاملة

عودة النازحين لشمال غزة.. سر توقف مفاوضات الهدنة فى مصر

مكالمة بايدن ونتنياهو تكشف تفاقم الخلاف وتناقض التعامل مع حرب غزة.. ما القصة؟

490 ألف طلب.. 29 أبريل موعد انتهاء مبادرة "استيراد سيارات المصريين بالخارج"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى