نشرة توصيات فنية لمزارعي محصول القطن يجب الالتزام بها خلال أبريل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر أبريل:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

- إجراء عملية الخربشة بعد تكامل ظهور البادرات لسد الشقوق والتخلص من الحشائش

- الترقيع فى حالة غياب بعض الجور ببذرة من نفس الصنف

- إعطاء رية المحاياة بعد 21 يوما من رية الزراعة وإذا كانت الزراعة بعد أرز أو تم إعطاء رية غسيل أو سقوط أمطار فتعطى رية المحاياة بعد 4-5 أسابيع

-إجراء العزيق للتخلص من الحشائش وتسليك الخطوط قبل الرى والتسميد

- إجراء الخف عند ظهور الورقة الحقيقية الثانية على أن يتم الخف مرة واحدة على أقوى نباتين بالجورة

- يختلف مقرر السماد الأزوتى تبعا لنوع التربة والمحصول السابق والصنف المنزرع

إضافة السماد الآزوتى بمعدل 60 وحدة أزوت على دفعتين الأولى بعد الخف مع الرية الأولى والثانية مع الرية التالية على أن ينتهي التسميد الآزوتى قبل التزهير.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها، خلال شهر مارس:

وتمثلت التوصيات في الآتي:

إعداد الأرض للزراعة

التخطيط من الشرق الى الغرب أو من بحري الى قبلي وتتم الزراعة على الريشة القبلية أو الشرقية

التخطيط بمعدل 11 خط في القصبتين وفى الأراضي الملحية والرملية والضعيفة من 12-13 خط وفى الأراضي عالية الخصوبة يكون 10 خطوط في القصبتين

تقسم الأرض عموديا على اتجاه التخطيط الى فرد وبتون حسب نوع الأرض ودرجة إستوائها

تتم معاملة البذرة بالمطهرات الفطرية قبل الزراعة

تتم الزراعة في جور على مسافات 25-30 سم مع وضع 7-10 بذور بالجورة وتتم الزراعة في الثلث العلوي من الخط وفى الأراضي التي بها نسبة ملوحة تكون الجور فى الثلث السفلى من الخط

في حالة تأخير الإنبات يتم إعطاء رية خفيفة (رية غسيل) بعد 10-12 يوما من الزراعة