الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يناقش الطروحات الاستثمارية الجديدة لهيئة استاد القاهرة

اجتماع وزير الشباب
اجتماع وزير الشباب والرياضة

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا هامًا مع مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة الدولي بتشكيله الجديد، وذلك لمناقشة كافة الخطوات الخاصة بأعمال التطوير والصيانة لمرافق استاد القاهرة الدولي، وكذلك المجالات الاستثمارية المطروحة خلال الفترة المقبلة.

شهد الاجتماع حضور التشكيل الجديد لاستاد القاهرة الدولي والمتضمن كل من: "اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط السابق ورئيس معهد التخطيط، على السيسي، مساعد وزير المالية، الدكتور أسامه صالح، وزير الاستثمار الأسبق، الدكتور عبد العزيز  هاشم، أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة، ووليد عبد الوهاب، المدير التنفيذي لهيئة ستاد القاهرة".

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الطروحات الاستثمارية المتاحة لاستاد القاهرة الدولي، وتهدف هذه الطروحات إلى الاستفادة من إمكانيات الاستاد بشكل أفضل وتحقيق عوائد مالية تُمول تطويره وتحسينه وتكفل أعمال الصيانة الشاملة وفق أحدث التقنيات فى الملاعب والصالات العالمية.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أن استاد القاهرة الدولي يُعد أحد أهم وأكبر الصروح الرياضية في مصر، وله مكانة رمزية كبيرة في قلوب المصريين، فهو صرح رياضي وثقافي بارز، شهد على العديد من الأحداث الرياضية التاريخية، وساهم في إثراء الساحة الرياضية المصرية والعربية، حيث يشهد هيئة استاد القاهرة الدولي خطة تطوير في ضوء اقتصادي واستثماري وخدمي وفق توجيهات القيادة السياسية.

وأكد على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بأهمية الاستفادة من إمكانيات ستاد القاهرة الدولي بشكل أفضل، وتحقيق عوائد مالية تُمول تطويره وتحسينه وصيانته، مضيفًا أنه يتوقع أن تُحقق الطروحات الاستثمارية التي تم مناقشتها اليوم عوائد مالية كبيرة على هيئة استاد القاهرة، بإلإضافة إلى تطوير الاستاد وتحسينه، والذي سيعود عليه بالنفع من أجل تعزيز مكانته كصرح رياضي وثقافي بارز.

وأشار وزير الرياضة على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف تطوير ستاد القاهرة الدولي، مشيرًا إلى دعمه الكامل لمجلس إدارة الهيئة في خططه لتحسين الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الاستاد.

اختتم الاجتماع باتفاق الحضور على وضع خطة عمل مستقبلية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير ستاد القاهرة الدولي، بما يُحقق تطلعات وزارة الشباب والرياضة ويرتقي بمكانة الاستاد على المستوى الوطني والعالمي.

كما تم مناقشة الانتهاء من أولى المشروعات الاستثمارية التي ستتم في الهيئة والتي تضم جراج متعدد يخدم هيئة استاد القاهرة الدولي والمونوريل، بإلإضافة إلى مركز تجاري وإداري.

الجديد لاستاد القاهرة الدولى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السيد الدكتور أشرف العربي علي السيسي مساعد وزير المالية ستاد القاهرة الدولي

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