السبت 30 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وزير الشباب ومحافظ القاهرة يفتتحان المقر الجديد للنادي المصري القاهري بالفسطاط

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة خلال الافتتاح

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المقر الجديد للنادى المصرى القاهرى بالفسطاط بمصر القديمة، كما شهدا نهائى دورى مراكز الشباب، ونهائى النسخة الثالثة لدروى الأحياء المطورة.


شهد الافتتاح المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والمهندس تيسير مطر، رئيس مجلس إدارة النادي المصرى القاهرى وعدد من قيادات المحافظة ووزارة الشباب.


وتم إنشاء النادى المصري القاهرى، بالتعاون بين صندوق التنمية الحضرية ووزارة الشباب والرياضة ونفذه الجهاز المركزى للتعمير على مساحة ٦ أفدنة، ويضم النادى ملعب كرة قدم، وحمام سباحة أوليمبى،  وحمام سباحة نصف أوليمبى، وقاعات متعددة الأغراض لمختلف الرياضات الأخرى،  ومبنى اجتماعى. 
 

افتتاح النادى يمثل إضافة جديدة للمنشآت الرياضية

 

وأكد محافظ القاهرة، أن افتتاح النادى يمثل إضافة جديدة للمنشآت الرياضية فى العاصمة التى شهدت طفرة كبرى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الأمر الذي يعكس رؤية الدولة المصرية بأهمية النهوض بالبنية التحتية لتطوير الرياضة في مصر بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات من أجل الشباب والأسر التي تستفيد من هذه المنشآت، مشيرًا إلى أن ما تم من أعمال تطوير فى النادى يتواكب مع ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات كبرى على مستوى الجمهورية، وخاصة بمحافظة القاهرة.


وأشار محافظ القاهرة، إلى أن النادي المصري القاهرى كمنشأة رياضية، سيدعم تقديم أبطال لمصر في مختلف الألعاب الرياضية، إلى جانب تقديمه للخدمات المجتمعية للأعضاء والأسر.

 

وقام محافظ القاهرة عقب الافتتاح بجولة في النادي تفقد خلالها ملاعب كرة القدم، والملاعب متعددة الأغراض، وحمامات السباحة، وصالات الألعاب الرياضية، والمناطق المخصصة للأسر وللأطفال.

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الفسطاط مصر القديمة وزير الشباب والرياضة افتتاح نادي محافظ القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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