الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد أذان وصلاة الفجر اليوم 25 رمضان الخميس 4-4-2024

صلاة الفجر
صلاة الفجر

يهتم المسلمون بمتابعة موعد آذان وصلاة الفجر لأداء الصلاة في مواعيدها، ويختلف موعد أذان وصلاة الفجر من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي موعد أذان وصلاة الفجر اليوم 25 رمضان الخميس 4-4-2024.

موعد أذان الفجر في القاهرة 

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة: 4:13 ص.

كيفية أداء صلاة التراويح.. هل يجوز صلاتها أقل من 8 ركعات؟

نافلة مستحبة| موعد أداء صلاة التهجد المستحب وعدد ركعاتها

مواعيد أذان وصلاة الفجر في الإسكندرية

مواعيد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية: 4:16 ص.

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة: 4:14 ص.

مواعيد صلاة الفجر في محافظة أسوان

صلاة الفجر في محافظة أسوان: 4:15 ص.

مواعيد الصلاة في بورسعيد

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
بورسعيـد2024-4-425 رمضان 14454:7 ص5:37 ص11:54 ص3:27 م6:12 م7:32 م

 

مواعيد الصلاة في الغردقة

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
الغردقـة2024-4-425 رمضان 14454:7 ص5:33 ص11:48 ص3:18 م6:3 م7:20 م

                                                                                                              

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريصلاة الفجرشروقصلاة الظهرصلاة العصرصلاة المغربصلاة العشاء
شرم الشيخ2024-4-425 رمضان 14454:4 ص5:31 ص11:46 ص3:17 م6:02 م7:19 م

 

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بهجة العيد| موعد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات

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نافلة مستحبة| موعد أداء صلاة التهجد المستحب وعدد ركعاتها

صلاة الفجر مواعيد الصلاة أذان وصلاة الفجر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب

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