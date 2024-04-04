يهتم المسلمون بمتابعة موعد آذان وصلاة الفجر لأداء الصلاة في مواعيدها، ويختلف موعد أذان وصلاة الفجر من محافظة لأخرى حسب موقعها الجغرافي، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي موعد أذان وصلاة الفجر اليوم 25 رمضان الخميس 4-4-2024.

موعد أذان الفجر في القاهرة

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة: 4:13 ص.

مواعيد أذان وصلاة الفجر في الإسكندرية

مواعيد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية: 4:16 ص.

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة: 4:14 ص.

مواعيد صلاة الفجر في محافظة أسوان

صلاة الفجر في محافظة أسوان: 4:15 ص.

مواعيد الصلاة في بورسعيد

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء بورسعيـد 2024-4-4 25 رمضان 1445 4:7 ص 5:37 ص 11:54 ص 3:27 م 6:12 م 7:32 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري صلاة الفجر شروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء الغردقـة 2024-4-4 25 رمضان 1445 4:7 ص 5:33 ص 11:48 ص 3:18 م 6:3 م 7:20 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ