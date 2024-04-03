الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية تدعو العالم لوقف المجازر فى غزة

اطفال غزة
اطفال غزة

شددت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية سماح أبوعون، اليوم الأربعاء، على ضرورة التحرك الفوري والعاجل من قِبل المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ووقف المجازر بحقه وتوفير الحماية للأطفال الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة، حيث يعيش هؤلاء الأطفال تحت وطأة القصف الإسرائيلي المتواصل الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 14 ألف و861 طفلا، وأن حوالي 17 ألف طفل في غزة أصبحوا أيتاما، وذلك وفق عدة تقارير.

وقالت أبو عون في بيان صحفي أصدرته الوزارة بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني: يعيش الأطفال في قطاع غزة واقعا مأساويا يتمثل في تدهور الحالة الصحية والنفسية وانعدام الأمن الغذائي فقد بلغ عدد الأطفال الذين فارقوا الحياة بسبب المجاعة في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع 30 طفلا على الأقل، إضافة للخطر المتزايد للإصابة بالأمراض المعدية فقد بلغ عدد الاطفال المصابين بالأمراض المعدية خلال الأسابيع الماضية نحو 220 ألف طفل أعمارهم دون سن الخامسة.

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وتابعت: "يحل علينا يوم الطفل الفلسطيني لهذا العام تزامناً مع الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ومنع الاحتلال دخول المساعدات إلى القطاع مما يفاقم معاناة الأطفال في أنحاء الوطن، كما يمعن الاحتلال باستخدامه لأدوات الانتهاك والتنكيل بحق الأسرى الأطفال".

مليون طفل يعيشون في ظروف يسودها اليأس والجوع وانعدام الأمن الغذائي

وأوضحت أبوعون أن نحو مليون طفل يعيشون في غزة في ظروف يسودها اليأس والجوع وانعدام الأمن الغذائي، وكذلك الخدمات الصحية نتيجة تدمير المستشفيات والمراكز الصحية، حيث خرج 20 مستشفى من أصل 36 في غزة عن الخدمة.

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وأضافت الوزيرة الفلسطينية في الحكومة الجديدة: "رسالتنا للجميع في هذا اليوم هي وقف العدوان على قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والصحية وحصولهم على الحقوق الإنسانية، وجعله يومًا لوقف العنف الذي يمارس ضدهم ولتتحقق جميع حقوقهم المشروعة".

وزيرة التنمية الاجتماعية القصف الإسرائيلى قطاع غزة مستشفى كمال عدوان يوم الطفل الفلسطيني

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