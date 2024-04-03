"مدح النبى غية".. إبداعات المنشد زين محمود تتألق فى "مملكة الدراويش" (فيديو)

في ليلة روحانية، أطرب المنشد الشيخ زين محمود المشاهدين بأدائه المتميز لأنشودة "مدح النبي غية"، وذلك ضمن العرض الفني الختامي لبرنامج "مملكة الدراويش" الذي تقدمه الإعلامية المتألقة قصواء الخلالي على شاشة "الحياة".

مع فرقته الموسيقية، قدم زين محمود هذه الأنشودة بأسلوب يجمع بين العمق الروحي والأداء الفني الرفيع، مما أضفى جوًا من السمو والإلهام للبرنامج الذي يُبث يوميًا.

برنامج مملكة الدراويش

"مملكة الدراويش"، الذي تنتجه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، يعد بمثابة رحلة استكشافية في أعماق الفكر الإسلامي الصوفي والوسطي، مسلطًا الضوء على تاريخ الاعتدال الديني في مصر وكيفية تطوره عبر العصور، ومقارعة الأفكار المتطرفة.

خلال الحلقات التي تُعرض على مدى شهر رمضان، تستضيف الإعلامية قصواء الخلالي نخبة من أبرز الشخصيات الإسلامية من مختلف أنحاء الجمهورية، في حوارات تنير العقول وتثري الروح.