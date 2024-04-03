"فن التمشيخ".. محمد مهنا يحذر من تجاوز حدود الشريعة باسم "التصوف" (فيديو)

ألقى الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بجامعة الأزهر، الضوء على كيفية تفاعل الناس مع مفاهيم الولاية والتصوف في عصرنا الحالي، وأوضح أن هناك من يتقن فن "التمشيخ" بطريقة تجعلهم يظهرون كأولياء في أعين الناس، مستغلين بذلك معتقداتهم وأفكارهم المتوارثة.

وأضاف مهنا خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج مملكة الدراويش الذي يُذاع على قناة "الحياة"، أن هناك حالات يُعرف فيها بـ"الشطح"، حيث يشهد الإنسان لحظات قد تفقده صوابه، ما قد يؤدي به إلى تجاوز حدود الشريعة، لكنه يظل معذورًا في نظر العلماء.

وتطرق الدكتور مهنا إلى الفروق في النظرة بين الشرق والغرب تجاه المعرفة والعلم، مشيرًا إلى أن الغرب يقصر مفهوم العلم على ما يمكن إدراكه حسيًا، ويعتبر ما عدا ذلك خرافة، ما يؤدي إلى إنكارهم معارف قد تتجاوز حدود الإدراك الحسي.

واختتم حديثه بالإشادة بالتقاليد الصوفية للأجيال السابقة في مصر، والتي تمثلت في الدراويش الذين يسعون للتقرب من الله بالأعمال الصالحة والإحسان.