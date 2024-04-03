التصوف رؤية عابرة للأديان.. محمد مهنا يوضح البعد الروحى المشترك (فيديو)

ألقى الدكتور محمد مهنا، الأستاذ بجامعة الأزهر، الضوء على الطابع العالمي للتصوف، مؤكدًا أن هذه الرؤية الروحية لا تقتصر على دين معين بل تتجاوزه إلى كافة الأديان، سواء كانت سماوية أم غير ذلك، وأشار إلى أن هناك أفرادًا من الديانات المختلفة كالمسيحية واليهودية والبوذية يعتنقون مبادئ التصوف ويمارسونها.

وأضاف مهنا خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج مملكة الدراويش الذي يُذاع على قناة "الحياة"، أن الرؤى والمكاشفات الروحية تعد شخصية ولا تعتبر حجة إلا إذا كانت متوافقة مع الشريعة الإسلامية الظاهرة، مؤكدًا أن أي مكاشفة لا تتعارض مع الأحكام الشرعية أو العرفية تعتبر متماشية مع الشريعة.

وشدد على أهمية الالتزام بتعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية في ممارسة التصوف، موضحًا أن أي ممارسات خارج هذا الإطار لا تنتمي إلى التصوف ولا يعترف بها ضمن تقاليد هذا المسار الروحي.