الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

استثناء إجباري.. هل يعود رونالدو للكرة الذهبية من بوابة السعودية؟

رونالدو
رونالدو

واصل كريستيانو رونالدو قائد النصر عروضة الرائعة هذا الموسم، حيث أحرز “هاتريك” جديد في دوري روشن السعودي ضد أبها.

6 أهداف سجلها رونالدو خلال مباراتين فقط، لينصب نفسه النجم الأول لمسابقة دوري روشن هذا الموسم، بعدما وصل للهاتريك رقم “65” في مسيرته.

رونالدو وصل للمساهمة رقم 48 له مع النصر في 35 لقاء بجميع المسابقات هذا الموسم، بواقع 36 هدفًا في كل المسابقات و12 أسيست.

وفي مسابقة الدوري رفع رونالدو رصيده من الأهداف مغردًا في صدارة ترتيب هدافي المسابقة بـ 29 هدفًا وبفارق 7 أهداف عن أقرب منافسية.

وقدي يكون الموسم الحالي هو الأفضل للدون منذ أزمته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، ورحيله خلال يناير 2023.

هل يعود رونالدو للكرة الذهبية من بوابة السعودية؟

موسم قد يجبر مسؤولو الكرة الذهبية لأول مرة في استثناء الأفراد، حيث تنص الجائزة على الأداء الفردي خلال الموسم الأوروبي.

وكان رونالدو خرج الموسم الماضي من قائمة الكرة الذهبية لأول مرة منذ عام 2005، حيث يعتبر البرتغالي ثاني أكثر المتوجين بها بـ 5 مرات.

وكان أخر مرة تواجد بها رونالدو في قائمة الكرة الذهبية عام 2022 واحتل المركز الـ 20 حيث خرج من أول 10 لأول مرة أيضًا منذ سنوات.

وفي يناير الماضي أكد رونالدو أن الجائزة فقدت مصداقتيها في السنوات الأخيرة.

وغاب صاحب الـ 39 عامًا عن الثلاث مراكز الأولى في سباق الكرة الذهبية، منذ 2019 عندما حل ثالثًا خلف ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك.

لكن السؤال هنا هل سيكون الاستثناء يسري مع رونالدو كما حدث مع ميسي في إنتر ميامي الأمريكي بعد تتويج بالكرة الذهبية العام الماضي.

وذهبت الجائرة لنجم ينافس خارج القارة الأوروبية العجوز لأول مرة في تاريخها.

ولم يسبق أن مُنحت الجائزة للاعب نشط خارج أوروبا؛ فمنذ تأسيسها عام 1956 حتى عام 1995 كان الفائزون بها من اللاعبين الأوروبيين فقط، ومنذ عام 1995 حتى عام 2022 فاز بها لاعبون من جنسيات مختلفة لكنهم جميعا كانوا في صفوف أندية أوروبية.

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