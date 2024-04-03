الأربعاء 03 أبريل 2024
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محافظات

خاص| التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم fun day للأيتام بمدينة نصر

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال المستشار الإعلامي لمؤسسة أبوهشيمة الخير، عضو التحالف الوطني إنه تقام اليوم من جمعية ابوهشيمة الخير، عضو التحالف الوطني فاعليات ليوم اليتم حسب أجندة عمل المؤسسة، مؤكدًا أن فعالية اليوم تأتي لمؤازرة كل يتيم فقد من يعيليه.

وأشار مستشار مؤسسة أبوهشيمة الخير إلى أن اليوم حافل بالألعاب للأطفال والملابس الجديدة، فضلاً عن وجبة إفطار، موضحًا أن اليوم عبارة عن funny day موجة للأطفال بوجود رجل الأعمال أبوهشيمة.

ويبدأ البرنامج بوصول الأطفال من بني سويف: 2:45 عصرًا

ثم دخول الخيمة والراحة: 3:00 - 3:30 عصرًا

تليه الألعاب في الملاهي 3:35 - 4:50 عصرًا

ودخول الخيمة وإستعمال الحمام والراحة: 4:55 - 5:10 عصرًا

ثم صول أحمد أبو هشيمة: 5:15 مساءً

وتفقد الأطفال وتسليم ملابس العيد والتصوير وكلمات للصحافة 5:20 مساءً

مغادرة أحمد أبو هشيمة 6:00 مساءً

ويبدأ الإستعداد لوجبة الإفطار: 6:05 - 6:15 مساءً

الإفطار الجماعي: 6:15 - 7:00 مساءً

7:05 - 8:00 مساءً الجولة الثانية من الألعاب في الملاهي

مغادرة الأطفال إلى بني سويف: 8:15 مساءً

على أن يكون ال DJ متواجد من الساعة 4:00 مساءً

وال Charaters من الساعة 5:00 - 6:00 مساءً في الخيمة.

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