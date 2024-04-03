اليوم.. التحالف الوطنى ينظم يومًا لليتيم بمدينة نصر

تنظم جمعية أبو هشيمة الخير، اليوم الأربعاء، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يومًا للاحتفال بيوم اليتيم بالقاهرة بمدينة نصر لأطفال محافظة بني سويف.

وينشر "الدستور" عبر تقريره أجندة حفل اليوم المرتقب من جمعية أبوهشيمة الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

يبدأ برنامح الحفل بوصول الأطفال من بني سويف الساعة 2:45 عصرًا

يليها دخول الخيمة والراحة الساعة 3:00 وحتى الساعة 3:30 عصرًا

وتتاح الألعاب في الملاهي من الساعة 3:35 - 4:50 عصرًا

ودخول الخيمة واستعمال الحمام والراحة من 4:55 - 5:10 عصرًا

تفقد الأطفال وتسليم ملابس العيد والتصوير وكلمات للصحافة 5:20 مساءً

ويبدأ الاستعداد لوجبة الإفطار الساعة 6:05 - 6:15 مساءً

ويبدأ الإفطار الجماعي من الساعة 6:15 - 7:00 مساءً

وتبدأ من الساعة 7:05 - 8:00 مساءً الجولة الثانية من الألعاب في الملاهي

يتاح ال DJ من الساعة 4:00 مساءً

وال Charaters من الساعة 5:00 - 6:00 مساءً في الخيمة.

وأخيرًا مغادرة الأطفال إلى بني سويف: 8:15 مساءً.

وفي وقت سابق، كانت الفنانة نهال عنبر والفنانة بدرية طلبة واللاعب محمود كهربا قد حلوا ضيوفًا باحتفالية جمعية رسالة عضو التحالف الوطني اليوم في إفطار أهالينا بالمحافظات.

ووجهت الفنانة نهال عنبر خلال كلمتها الشكر والتحية لجمعية رسالة عضو التحالف الوطني، وأشادت بما يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تجاه الأسر الأكثر احتياجًا.

ومن جهتها، قالت الفنانة بدرية طلبة إن فاعلية اليوم جسدت منتهى الإنسانية لمايقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تجاه الأكثر احتياجًا.

وتابعت "طلبة" خلال الفعالية المقامة أن اليوم هو كرنفال للأسر البسيطة من ناحية ويعبر عن مقدار مسئولية الدولة تجاه الأسر الأولى بالرعاية.

وقال اللاعب محمود كهربا، إنه سعيد بمشاركة اليوم في إفطار 1000 فرد تحت مظلة التحالف الوطني العمل الأهلي والتنموي.

ووجه الشكر على دعوته بالحفل المقام من قبل جمعية رسالة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.