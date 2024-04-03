الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مؤتمر كلوب: هذا موقف المصابين.. ولن أشاهد السيتي وأرسنال لهذا السبب

كلوب
كلوب

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عودة أندي روبرتسون من الإصابة وذلك قبل مواجهة شيفيلد يونايتد غدًا في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي.

وبعد الفوز المثير على برايتون بهدفين مقابل هدف، انفرد ليفربول بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مستفيدا من تعادل مانشستر سيتي سلبيا مع ضيفه ارسنال.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للقاء: “ أرنولد وجوتا سيكونون جزء من تدريبات الفريق الأسبوع القادم، أليسون يبدو جيدًا حقًا، إنه يقول سأكون جزء من تدريبات الفريق معهم”.

وأضاف: “كيرتس جونز وأندي روبرتسون أصبحوا متاحين للعب، تعرض واتارو إندو لكدمة ضد برايتون ومشاركته ضد شيفيلد في محل شك".

وتابع: “لقد قلت تلك القصة منذ سنوات، شاهدت مباراة كنت أرغب أن يفوز بها ليستر سيتي في 2019 ولكنهم لم يفوزوا لذا الآن لا أشاهدهم  لكي لا يرتفع معدل ضربات القلب”.

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